نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی، خدمت به مردم را نعمتی الهی و فرصتی ارزشمند برای مسئولان دانسته و گفت: باید بدانیم ثواب خدماتی که برای مردم انجام می‌دهیم، در قیامت نصیب ما خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در نشست با مدیران استانداری، با قدردانی از حضور رضا رحمانی در جایگاه استاندار آذربایجان‌غربی، افزود: از این فرصت خدمت باید به بهترین شکل استفاده کرد و هرچه بیشتر به مردم خدمت کنیم، رضایت خداوند نیز بیشتر شامل حال ما خواهد شد.

امام جمعه ارومیه همچنین با تأکید بر اهمیت روحیه مدیریتی و مسئولیت‌پذیری، خاطرنشان کرد: در مدیریت نباید این نگاه وجود داشته باشد که «این کار به من ربطی ندارد»، بلکه هر مسئول باید خود را در برابر مسائل مردم مسئول بداند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه انگیزه و شیوه مدیریتی استاندار آذربایجان‌غربی قابل تقدیر است، افزود: هرکس در پی رضایت خداوند باشد، خداوند نعمت‌های فراوانی به او عطا خواهد کرد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه به این روحیه جهادی و مدیریتی امیدوار هستیم، اضافه کرد: امروز آقای پزشکیان و آقای رحمانی روحیه بسیار بالایی برای توسعه و آبادانی دارند و امیدواریم این انگیزه در مسیر خدمت به مردم به ثمر بنشیند.

امام جمعه ارومیه در پایان با آرزوی موفقیت برای مجموعه مدیریتی استان، افزود: برای موفقیت همه عزیزان دعا می‌کنیم و امیدواریم در پیشگاه خداوند روسفید باشید.