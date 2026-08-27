به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی مازندران از رتبه نخست کشور استان در طرح ملی حفظ «۳۶ آیه آشنا» خبر داد و گفت: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کودک و نوجوان در این طرح شرکت کردند.

حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی با اشاره به استقبال گسترده از طرح ملی حفظ «۳۶ آیه آشنا» افزود: مازندران با جذب بیش از هزار و ۵۰۰ شرکت‌کننده توانست رتبه نخست این طرح را در کشور به دست آورد و با اختلاف ۵۰۰ نفری در مقایسه با استان رتبه دوم، صدرنشین این برنامه ملی شود.

وی گفت: طرح «۳۶ آیه آشنا» ویژه فصل تابستان برگزار می‌شود و در کنار حفظ آیات، بر فهم مفاهیم قرآنی و تبدیل آموزه‌های وحی به رفتار و سبک زندگی روزمره کودکان و نوجوانان تمرکز دارد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه این طرح برای دو گروه سنی برگزار می‌شود، گفت: کودکان ۸ تا ۱۲ سال و نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال در این برنامه حضور دارند و دوره‌ها در مؤسسات و خانه‌های قرآن سراسر استان در حال اجرا است.

حجت‌الاسلام رمضانی ادامه داد: محتوای آموزشی این طرح با توجه به ویژگی‌های سنی مخاطبان تنظیم شده و موضوعاتی همچون خودسازی، جامعه‌پردازی، توجه به قوانین الهی و مفاهیم اعتقادی را دربرمی‌گیرد.