فرمانده پلیس‌راه کندوان از اعمال مجدد محدودیت ترافیکی در محور کندوان خبر داد و اعلام کرد: از ساعت هشت صبح امروز، تردد خودرو‌ها در مسیر محور کندوان به سمت تهران و کرج تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد احمدی افزود: به علت حجم بالای ترافیک از سمت جنوب به شمال مسیر آزادراه و جاده کندوان از جمله پل زنگوله و سیاه بیشه به منظور تخلیه بار ترافیکی هم اینک این محور از سمت شمال به جنوب تا اطلاع بعدی مسدود شده است.

وی اظهار کرد: کاربران جاده‌ای که مقصد آنها استان‌های جنوبی و پایتخت کشور است می‌توانند برای رسیدن به این مقاصد از مسیر‌های جایگزین از جمله هراز و سواد کوه تردد کنند.

محور کندوان در روز‌های اخیر به دلیل افزایش چشمگیر سفر‌ها به غرب مازندران با حجم بالای تردد خودرو‌ها مواجه بوده است.

جاده چالوس به سمت تهران - کرج مسدود شدجاذبه‌های طبیعی، جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر و مناطق کوهستانی غرب مازندران، به‌ویژه در روز‌های پایانی تعطیلات و فصل سفر، بر میزان حضور گردشگران در این منطقه افزوده است.

برابر آمار رسمی روزانه دستکم ۵۰ هزار خودرو در این محور تردد دارند.

منبع: ایرنا