شمار جان باختگان تصادف زنجیره‌ای ۵ خودرو در محور آرادان به سرخه به ۳ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، این تصادف زنجیره‌ای در آخرین دقایق سه شنبه شب ( سوم شهریور) در کیلومتر ۳۸ محور آرادان به سرخه رخ داد و در پی آن ۲ نفر در دم جان باختند و ۱۱ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان گفت: تعدادی از مصدومان از بیمارستان مرخص شدند ولی یکی از چهار مصدومی که همچنان بستری بود ؛ به دلیل وخامت حال، جان باخت.

به گفته وی ، یک مصدوم هم به بیمارستانی در تهران منتقل شد و ۲ مصدوم دیگر در بیمارستان معتمدی گرمسار بستری هستند.