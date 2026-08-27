استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه مدیریت محله‌محور باید به یک رویکرد پایدار در نظام مدیریتی استان تبدیل شود، گفت: دهیاران و بخشداران حلقه مؤثر ارتباط مدیریت اجرایی با مردم هستند و باید در زنجیره تصمیم‌سازی و حل مسائل روستا‌ها نقش فعال داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در همایش مدیریت محله‌محور و دهیاران با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای خدمت، الگوی صادقانه خدمتگزاری به مردم هستند، افزود: همه مدیران باید با تأسی از این الگوها، خدمت بی‌منت و مسئولانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به اینکه مدیریت محله‌محور، بخشی از رویکرد «مردم‌محوری» در مدیریت کشور است، خاطرنشان کرد: در مدیریت محله‌محور، مشکلات هر محله و روستا باید به‌صورت دقیق شناسایی، برای آن راهکار تعیین و زمان‌بندی اجرا و نتیجه اقدامات نیز ثبت و پیگیری شود تا هیچ مطالبه‌ای بدون پاسخ باقی نماند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت پرهیز از ایجاد وعده‌های غیرقابل تحقق نیز تأکید کرده و افزود: مدیران باید وعده‌ای بدهند که امکان تحقق آن وجود داشته باشد و پس از شناسایی مسئله، تا حصول نتیجه آن را دنبال کنند.

رحمانی همچنین دهیاران را بخش مهمی از زنجیره تصمیم‌سازی و مدیریت استان دانسته و اضافه کرد: برای افزایش بهره‌وری، مدیریت محله‌محور در روستا‌ها می‌تواند در قالب دهستانی یا بخشی نیز دنبال شود تا پوشش روستا‌ها کامل‌تر شده و هیچ منطقه‌ای از چرخه خدمت‌رسانی خارج نماند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها برای توسعه روستاها، حفظ محیط‌زیست، زیباسازی ورودی روستاها، مدیریت پسماند، توسعه گردشگری و حمایت از ساخت مدارس، افزود: روستا‌ها می‌توانند موتور محرک توسعه استان باشند و اگر ظرفیت‌های آنها به درستی فعال شود، زمینه اشتغال، ماندگاری جمعیت، تشکیل خانواده و رونق اقتصادی در مناطق روستایی بیش از پیش فراهم خواهد شد.