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مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد از اجرای طرح ساماندهی و بهسازی پیادهروهای میدان مارکار و بلوار شهید منتظرقائم با هدف ارتقای کیفیت معابر، زیباسازی منظر شهری و بهبود شرایط تردد شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امین خبیری گفت: طرح ساماندهی پیادهروهای میدان مارکار و بلوار شهید منتظر قائم با اعتباری معادل ۳۳ میلیارد ریال در حال اجرا است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح، افزود: با توجه به مستهلک شدن سنگفرشهای موجود و ضرورت بهسازی و زیباسازی فضای شهری، عملیات تعویض سنگفرش پیادهروها در دستور کار قرار گرفت تا محیطی مناسبتر و ایمنتر برای تردد شهروندان فراهم شود.