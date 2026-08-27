به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهلت اعلام علاقه‌مندی به شرکت در آزمون عملی رشته علوم ورزشی و برخی رشته‌های گروه آزمایشی هنر از ۲۵ مرداد آغاز شد و تا ۳۱ مرداد ادامه داشت.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ با توجه به تمدید مهلت اعلام علاقه‌مندی در ۳۱ مرداد ماه، فرصت دیگری برای آن دسته از متقاضیانی که در بازه زمانی اولیه موفق به انجام این فرایند نشده بودند، در نظر گرفته شد و بر این اساس متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری نسبت به ثبت علاقه‌مندی خود اقدام کنند.

متقاضیان پس از مطالعه دقیق اطلاعیه مربوط باید از طریق سامانه جامع آزمون سراسری نسبت به ثبت علاقه‌مندی خود برای شرکت در آزمون عملی رشته یا رشته‌های مورد نظر اقدام کنند.