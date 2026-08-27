مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی از برگزاری ۵ رویداد فرهنگی و هنری در شهریور ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، زینب علمدار در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت اظهار کرد:هدف از برگزاری این نشست، قدردانی و خداقوت به اصحاب رسانه و همچنین معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مسئولان، خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ استان است.

وی افزود: کانون پرورش فکری تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت مدیران، کارشناسان، مولفان، نویسندگان، مربیان تمام‌وقت و پاره‌وقت و همه علاقه‌مندان این حوزه در مسیر ارتقای فرهنگ استان گام بردارد.

وی با اشاره به برنامه‌های تابستان ۱۴۰۵ گفت:برنامه‌های تابستانی امسال با شعار «برای ایران می‌مانیم، می‌خوانیم و می‌سازیم» آغاز شد و رویکرد اصلی آن هویت‌بخشی و کتاب‌محوری بود به‌گونه‌ای که کتاب در تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون اصل و محور کار قرار دارد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی نوجوان‌محوری، خانواده‌مداری و تقویت مشارکت اجتماعی کودکان و نوجوانان را از دیگر رویکرد‌های برنامه‌های تابستانی عنوان کرد و افزود: این برنامه‌ها در تمامی مراکز ثابت و سیار کانون در حال اجراست و تاکید بر رشد همه‌جانبه کودکان و نوجوانان در برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: هدف کلان برنامه‌های تابستانی کانون، غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان است، اما این غنی‌سازی در قالب تحقق رشد همه‌جانبه و پایدار آنان دنبال می‌شود و استمرار فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی با رویکرد تربیتی، جامعه‌محور و خانواده‌مدار در دستور کار قرار گرفته است.

وی توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی کودکان و نوجوانان، گسترش باشگاه‌ها و تشکل‌های نوجوانان، تشکیل انجمن‌های ادبی، شعر و هنری، ترویج قصه‌گویی و احیای بازی‌های بومی و محلی را از دیگر محور‌های برنامه‌های تابستانی دانست.

علمدار با اشاره به سه محور اصلی شعار تابستان امسال اظهار کرد: «می‌مانیم» با هدف تقویت هویت، استقامت و تعلق به ایران، «می‌خوانیم» با هدف دانش‌افزایی، تقویت تفکر انتقادی، کتابخوانی و افزایش انگیزه مطالعه و «می‌سازیم» با رویکرد تقویت نوآوری، خلاقیت و حل مسئله در بین کودکان و نوجوانان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر کشور گفت: پس از پشت سر گذاشتن شرایط دشوار ضروری است انگیزه، امید و روحیه ساختن آینده در کودکان و نوجوانان تقویت شود تا نسل آینده بتواند کشور را آبادتر از امروز بسازد.

وی تاکید کرد: در کانون، نوجوان از یک مخاطب صرف به یک کنشگر تبدیل می‌شود و مراکز کانون محلی برای ابراز وجود، سخن گفتن و تصمیم‌گیری نوجوانان برای آینده خودشان است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخی برنامه‌های اجرا شده در تابستان امسال بیان کرد: طرح بازی‌های فکری، بومی و محلی و بازی‌های خلاقانه از جمله برنامه‌هایی بود که از سوی کانون پرورش فکری کشور دنبال شد.

وی رادیو کانون را از دیگر برنامه‌های تابستانی عنوان کرد و افزود: در این طرح، صدای کودکان و نوجوانان عضو کانون در رادیو پخش می‌شود و خبرنگاران رادیو با حضور در مراکز کانون، سخنان و دیدگاه‌های کودکان و نوجوانان را ضبط و پخش می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت باشگاه‌ها و انجمن‌های کتابخوانی گفت:گلستان‌خوانی، شاهنامه‌خوانی و شهریارخوانی با حضور مربیان و استادان حوزه ادبیات در سراسر استان در حال اجراست.

علمدار همچنین از اجرای پویش «۲۵ درجه» با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی خبر داد و گفت: این پویش با تاکید دولت و رئیس‌جمهور در مراکز کانون استان اجرا شد تا کودکان و نوجوانان با اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی آشنا شوند.

وی با اشاره به تفاهم کانون با صداوسیمای مرکز آذربایجان‌شرقی گفت: برنامه‌های مرتبط با کودک و نوجوان به‌ صورت مستمر در مراکز کانون اجرا می‌شود و هفته‌ای دو تا سه بار کتاب‌های کانون پرورش فکری توسط کودکان و نوجوانان در شبکه سهند معرفی می‌شود.

وی هدف از این برنامه را یادآوری اهمیت کتاب، بازآموزی و ایجاد علاقه بیشتر در کودکان و نوجوانان برای مطالعه عنوان کرد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی همچنین از برگزاری کارگاه‌های حضوری و مجازی و دوره‌های علمی «کافنا» خبر داد و گفت: مرکز علوم و نجوم کانون در مرکز شماره سه تبریز، برنامه‌های علمی و نجومی مختلفی از جمله رصد ماه و ستارگان و برنامه‌های مرتبط با سیارک‌ها را برگزار می‌کند که با استقبال خوب کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها مواجه شده است.

وی اجرای طرح یاسمن در مناطق کم‌برخوردار و برنامه‌های ویژه محرم و اربعین را از دیگر فعالیت‌های کانون در ماه‌های گذشته عنوان کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های شهریور ماه کانون مطرح کرد: شهریور ماه هر سال یکی از ماه‌های پرترافیک فعالیت کانون است و امسال نیز در کنار فعالیت‌های جاری پنج رویداد مهم در استان برگزار خواهد شد.

علمدار نخستین رویداد را حضور «تماشاخانه سیار» و «تریلی سیار» کانون پرورش فکری در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان عنوان کرد و افزود: این برنامه با هدف تحقق عدالت فرهنگی و محرومیت‌زدایی و با تاکید بر سیاست‌های دولت اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تماشاخانه سیار کانون با وجود دشواری مسیر و سنگینی تجهیزات، به مناطق روستایی و کم‌برخوردار استان از جمله خداآفرین و خمارلو و مسیر‌های مرزی اعزام خواهد شد و پس از اجرای برنامه در این مناطق، مسیر خود را از جلفا و شهرستان‌های دیگر ادامه خواهد داد. این تماشاخانه پس از حدود ۱۰ روز اجرای برنامه در آذربایجان‌شرقی، استان را به مقصد آذربایجان‌غربی ترک خواهد کرد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی از همکاری استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و آموزش و پرورش در اجرای این برنامه قدردانی کرد و افزود:امیدواریم کودکان و نوجوانان مناطق کم‌برخوردار بتوانند از برنامه‌های تماشاخانه سیار بهره‌مند شوند.

وی دومین رویداد شهریور ماه را برگزاری مرحله منطقه‌ای جشنواره بازی‌های بومی و محلی به میزبانی آذربایجان‌شرقی عنوان کرد و گفت: این جشنواره برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود و مخاطبان آن کودکان و نوجوانان روستایی تحت پوشش کتابخانه‌ها و مراکز سیار کانون هستند.

وی اضافه کرد: استان مسئولیت برگزاری مرحله منطقه‌ای شمال‌غرب را بر عهده دارد و کودکان و نوجوانانی از استان‌های اردبیل، آذربایجان‌غربی، قزوین، زنجان و گیلان با بازی‌های بومی و محلی مناطق خود در این جشنواره حضور خواهند داشت.

علمدار تعداد شرکت‌کنندگان این رویداد را حدود ۹۰ کودک و نوجوان به همراه مربیان و مسئولان اعلام کرد و گفت: هدف از برگزاری جشنواره، ترویج و تقویت هویت فرهنگی، انتقال میراث نسل گذشته به نسل جدید، افزایش مشارکت مردمی، ایجاد شور و نشاط و شناسایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های محلی در مناطق کم‌برخوردار و روستایی است.

وی خاطرنشان کرد: حضور در این جشنواره برای بسیاری از کودکان و نوجوانان روستایی فرصت ویژه‌ای است، چرا که ممکن است برخی از آنان تاکنون فرصت خروج از روستای محل زندگی خود را نداشته باشند؛ بنابراین برای این کودکان علاوه بر شرکت در جشنواره، برنامه‌هایی برای بازدید از موزه‌ها و آشنایی با آثار تاریخی و میراث فرهنگی تبریز نیز پیش‌بینی شده است.

وی سومین رویداد شهریورماه را برگزاری دوره‌های راهبردی و تربیتی مربیان پیش‌دبستانی عنوان کرد و گفت: از سال گذشته مجوز برگزاری کلاس‌های پیش‌دبستانی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپرده شد و با وجود تقاضای زیاد خانواده‌ها، به دلیل محدودیت فضا، تعداد محدودی کلاس به‌صورت آزمایشی برگزار شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: امسال مسئولیت تربیت مربیان پیش‌دبستانی از سوی آموزش و پرورش به کانون پرورش فکری سپرده شده است و در این راستا نزدیک به سه هزار مربی پیش‌دبستانی در استان آموزش خواهند دید.

وی بیان کرد: این دوره‌ها در تبریز به‌صورت حضوری و در شهرستان‌هایی که به حد نصاب رسیده‌اند نیز حضوری برگزار می‌شود و شهرستان‌هایی که به حد نصاب نرسیده‌اند، از طریق فضای مجازی و اسکای‌روم تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی هدف از اجرای این دوره‌ها را توانمندسازی و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت مربیان پیش‌دبستانی عنوان کرد و گفت: مربیان کانون پرورش فکری تجربه و سابقه ارزشمندی در زمینه ارتباط‌گیری با کودکان دارند و استفاده از این ظرفیت می‌تواند در ارتقای کیفیت آموزش پیش‌دبستانی موثر باشد.

علمدار چهارمین رویداد پیش‌روی کانون در استان را برگزاری نخستین جشنواره اسباب‌بازی آذربایجان‌شرقی در شهریور ماه اعلام کرد و گفت: این جشنواره در منطقه آزاد ارس با هدف حمایت از تولید ملی اسباب‌بازی و ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف فرهنگی و تولیدکنندگان اسباب‌بازی برگزار می‌شود.

وی مطرح کرد: شبکه‌سازی میان فعالان این حوزه، حمایت از تولید داخلی و آشنایی خانواده‌ها و والدین با اسباب‌بازی‌های تولید داخل که مورد تایید کانون پرورش فکری قرار دارند از اهداف این جشنواره است.

وی پنجمین رویداد شهریورماه را جشن‌های پایان تابستان با عنوان «سلام به پاییز» عنوان کرد و گفت: این جشن‌ها در تمامی مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع برگزار می‌شود. نمایشگاهی از آثار کودکان و نوجوانان نیز در مراکز کانون برپا خواهد شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی با ارائه گزارشی از ظرفیت‌های کانون در استان گفت: کانون در آذربایجان‌شرقی دارای ۳۲ مرکز است که چهار مرکز پستی در شهرستان‌های اهر، تبریز، مرند و میانه و مراکز سیار روستایی نیز در مناطق مختلف استان فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: مرکز سیار روستایی ورزقان و مرکز سیار روستایی هشترود نیز در کنار سایر ظرفیت‌های کانون به کودکان و نوجوانان مناطق روستایی خدمات ارائه می‌کنند.

وی تعداد اعضای کانون در استان را بیش از هفت هزار نفر اعلام کرد و گفت: در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۵۷ هزار و ۳۴۱ جلد کتاب از کتابخانه‌های کانون به امانت داده شده و مجموع کتاب‌های موجود در مراکز ثابت، سیار و پستی استان نیز ۳۰۲ هزار و ۲۴۳ جلد است.

علمدار همچنین از برگزاری ۵۶۳ کارگاه و فعالیت در مراکز کانون استان خبر داد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت کانون در استان اظهار کرد: فعالیت کانون در آذربایجان‌شرقی و شهر تبریز از سال ۱۳۴۵ و با احداث نخستین مرکز در باغ گلستان آغاز شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی گفت: مرکز شماره ۲ تبریز در سال ۱۳۵۹ با نام مرکز شهیدان لیلابی افتتاح شد و در سال‌های بعد نیز مراکز دیگری از جمله مرکز شماره سه ، مرکز شماره چهار و مرکز شماره پنج ارم فعالیت خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به افتتاح مرکز سهند در اسفندماه سال گذشته گفت: این مرکز با استقبال کودکان و خانواده‌های شهر سهند مواجه شده و دارای بخش کتابخانه و فضای بازی است.

وی تاکید کرد: با توجه به استقبال صورت‌گرفته و ظرفیت موجود در شهر سهند این شهر نیازمند توسعه بیشتر مراکز کانون است و امیدواریم زمینه ایجاد مرکز دوم نیز فراهم شود.

علمدار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های کانون در سال ۱۴۰۵ گفت: پس از سال‌ها، ۶ هزار مترمربع زمین در شهر مراغه به کانون پرورش فکری اختصاص یافته است و قصد داریم با استفاده از این ظرفیت، پردیس مرکز فرهنگی هنری مراغه را احداث کنیم.

وی همچنین از اختصاص زمین برای احداث مرکز کانون در ترکمانچای خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ترکمانچای از شهرستان‌های تازه‌ تاسیس استان است و تاکنون مرکز ثابت یا سیار فرهنگی هنری کانون در این منطقه وجود نداشته مقرر شده است زمینی برای احداث مرکز کانون اختصاص یابد.

وی درباره سینمای تخصصی کودک و نوجوان تبریز نیز اظهار کرد: این سینما در حیاط مجتمع کانون قرار دارد و از طرح‌های عمرانی ملی محسوب می‌شود که اعتبار آن از محل اعتبارات ملی تامین می‌شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی مطرح کرد: عملیات اجرایی این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و امیدواریم سال آینده مراحل باقی‌مانده به پایان رسیده و سینمای تخصصی کودک و نوجوان تبریز افتتاح شود.

وی همچنین از ادامه ساخت مرکز فرهنگی هنری کانون در شهرستان هریس خبر داد و گفت: عملیات ساخت این مرکز از سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در دست احداث است.

وی در پایان با تبریک روز کارمند، هفته دولت و مناسبت‌های پیش‌روی مذهبی از مسئولان و دست‌اندرکاران طرح‌های عمرانی استان قدردانی کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی در طرح‌های عمرانی به عنوان نخستین استان مطرح شده است و امیدواریم سهم کانون پرورش فکری در طرح‌های عمرانی استان بیش از گذشته افزایش یابد تا بتوانیم خدمات فرهنگی، هنری و ادبی بیشتری به کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف استان ارائه کنیم.