به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، غلامپور کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه دیروز شهرهای ساری، دشت ناز و آمل با 35 درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان مازندران بود گفت: صبح امروز بلده نیز با 12 درجه خنکترین نقطه مازندران بود و ساتری نیز در خنکترین زمان به 28 درجه رسید.

وی افزود: نقشه پیش یابی هواشناسی نشان می دهد امروز آسمان استان نیمه ابری است و از شب ابری با رگبار پراکنده و وزش باد همراه است.

او ادامه داد: از جمعه تا سه شنبه آینده هوا نیمه ابری گاهی ابری با کاهش نسبی و تدریجی دما و رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی تصریح کرد: طی این مدت مقدار بارش ها در سوادکوه قدری بیشتر خواهد بود.

وی گفت: دریا نیز برای امروز مواج است و برای فعالیت های دریایی مناسب نیست.