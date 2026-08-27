سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آبیاری نخیلات اروند گفت: تحول در کشاورزی این منطقه نیازمند تکمیل مطالعات راهبردی و تأمین اعتبارات کلان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جعفر گوهرگانی در مراسم افتتاح مرکز پایش کشاورزی خوزستان در اهواز، با تأکید بر ضرورت رفع نواقص طرح‌های آب و خاک، خواستار توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های آبیاری در اراضی کشاورزی منطقه اروند شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و اهمیت نخیلات اروند افزود: بخش قابل توجهی از نخیلات این منطقه به آبیاری زیرسطحی نیاز دارد و توسعه این زیرساخت می‌تواند به افزایش بهره‌وری آب و پایداری تولید کمک کند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه زیرساخت‌های کشاورزی از مطالبات دیرینه مردم منطقه اروند است و انتظار می‌رود با ترمیم و توسعه شبکه‌های آبیاری و باغات، این مطالبه با جدیت دنبال شود.

گوهرگانی بر پیش‌بینی و اختصاص اعتبارات متناسب با حجم نیازهای منطقه تأکید کرد و افزود: برای ایجاد تحول در وضعیت آبیاری نخیلات و حرکت به سمت توسعه پایدار، باید مطالعات، تأمین اعتبار و اجرای طرح‌ها در یک مسیر منسجم دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به برخی ایرادات در روند اجرا و بهره‌برداری از مرحله نخست طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام اظهار کرد: مشکلات موجود باید به‌صورت جدی شناسایی و برطرف شود تا کشاورزان بتوانند از ظرفیت‌های ایجادشده به شکل مطلوب استفاده کنند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استانی و ملی برای رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌های آب و خاک تأکید کرد و گفت: مطالعات مرحله دوم نیز باید متناسب با نیازهای واقعی منطقه و با نگاه به توسعه آینده تکمیل شود.

گوهرگانی در پایان بر رفع نواقص موجود، تکمیل مطالعات و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای افزایش بهره‌وری آب و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خوزستان تأکید کرد.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.