بازار مصالح ساختمانی امروز (۵ شهریور ۱۴۰۵) در بخش سیمان بدون تغییر بود، در حالی که قیمت میلگرد و تیرآهن در برخی محصولات افزایش و در برخی دیگر کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی صوفیان(تیپ۲) عمده با قیمت ۲۸۹ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین؛ سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران با قیمت ۲۵۳ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

در بازار میلگرد نیز برخی محصولاتی که طی دو روز گذشته افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده بودند، امروز در برخی مبادی با کاهش محدود مواجه شدند، هرچند روند افزایشی در تعدادی از محصولات همچنان ادامه دارد.

بر این اساس، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با کاهش ۵۰۰ تومانی، به قیمت ۷۲ هزار و ۴۷۷ تومان رسید و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ پردیس آذربایجان نیز با افزایش ۸۰۰ تومانی، ۷۴ هزار و ۳۱۲ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با قیمت ۷۲ هزار و ۶۶۱ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با رشد هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ ۷۴ هزار و ۳۱۲ تومان و میلگرد ۸ آجدار ظفربناب با افزایش ۵۰۰ تومانی و قیمت ۷۴ هزار و ۶۷۹ تومان در بازار عرضه شده‌اند.

همچنین میلگرد ۱۸ ساده A۱ آیین صنعت با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان به فروش می‌رسد.

بازار تیرآهن نیز پس از صعود پرشتاب روز‌های اخیر، امروز روند آرام‌تری را تجربه کرد. برخی محصولات با کاهش قیمت همراه شدند، بخشی از بازار افزایش محدود را ثبت کرد و تعدادی از محصولات نیز بدون تغییر معامله شدند.

امروز در بازار مقاطع فولادی، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با کاهش هزار تومانی، به قیمت ۹۷ هزار و ۲۴۸ تومان رسید. در مقابل، تیرآهن ۱۴ ظفربناب با افزایش ۵۰۰ تومانی، ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با رشد هزار تومانی، ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان معامله می‌شوند.

همچنین تیرآهن ۲۰ آریان فولاد با قیمت ۸۶ هزار و ۵۵ تومان، تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه با نرخ ۸۵ هزار و ۳۲۱ تومان و تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو با قیمت ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان در بازار عرضه شده‌اند.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان نیز با قیمت ۱۰۰ هزار و ۹۱۷ تومان معامله می‌شود.