به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، منوچهر متکی در مراسم یادبود آقای شهید ایران، ششمین یادواره سردار شهید حاجی بابایی، شهدای عملیات رمضان سال ۶۱ و جنگ رمضان ۱۴۰۴ در همدان، این شهر را دیار اجتهاد و شهادت دانست و افزود: همه جهان اسلام به این شهر دین دارند.

او با اشاره به ارتباط زیبای کربلای سال ۶۱، عملیات رمضان سال ۶۱ و عملیات رمضان ۱۴۰۴، تأکید کرد: مقاومت و ایستادگی ایرانیان با پیروی از رهبر شهیدمان، ایران را در جهان پرآوازه کرده است.

متکی، همچنین با اشاره به اینکه امام حسین(ع) جهاد و شهادت را به ما آموخت و انقلاب اسلامی ایران در امتداد نهضت کربلاست، تصریح کرد: به تعبیر رهبر شهیدمان ایرانیان با اتحاد مقدس خود، مبعوث شده‌اند تا کار طاغوت‌های زمان را تمام کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه درخواست آمریکا برای مذاکره چندباره پس از شکست در جنگ نظامی، فریبی بیش نیست، گفت: آمریکا تاکنون به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده و نخواهد کرد.

منوچهر متکی با اشاره به اینکه مردم خواستار انتقام از قاتلان رهبر شهیدمان هستند، از قوه قضاییه خواست حکم قصاص قاتلان رهبر شهید، فرماندهان شهید و دیگر شهدای مقاومت را صادر کند.

او همچنین بر اتحاد و همدلی همه ایرانیان برای شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأکید کرد.