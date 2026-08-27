همزمان با هفته دولت، محمدرضا ظفرقندی به منظور بازدید و افتتاح طرح‌های بهداشتی و درمانی، از طریق فرودگاه شهدای زاهدان وارد سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: هدف من از سفر بررسی مسائل و مشکلات استان و بررسی برنامه‌های توسعه‌ای است.

وی افزود: تیم وزارت بهداشت از چند روز قبل در این استان پهناور حضور دارند افتتاح‌های زیادی را داشتیم.

ظفرقندی همچنین گفت: برای گسترش تخت‌های بستری در این استان بخصوص چابهار و ایرانشهر برنامه ریزی داریم.

وزیر بهداشت افزود: ناوگان اورژانس این استان پهناور باید تقویت شود و در این استان ۲۷ امبولانس تحویل دادیم، اما با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تلاش می کنیم ۵۰ آمبولانس دیگر تحویل شود.

وی اظهار داشت : مرکز سوانح و سوختگی ایرانشهر کار خوبی بود که در همین ایام افتتاح شد.