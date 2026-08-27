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همزمان با هفته دولت، محمدرضا ظفرقندی به منظور بازدید و افتتاح طرحهای بهداشتی و درمانی، از طریق فرودگاه شهدای زاهدان وارد سیستان و بلوچستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: هدف من از سفر بررسی مسائل و مشکلات استان و بررسی برنامههای توسعهای است.
وی افزود: تیم وزارت بهداشت از چند روز قبل در این استان پهناور حضور دارند افتتاحهای زیادی را داشتیم.
ظفرقندی همچنین گفت: برای گسترش تختهای بستری در این استان بخصوص چابهار و ایرانشهر برنامه ریزی داریم.
وزیر بهداشت افزود: ناوگان اورژانس این استان پهناور باید تقویت شود و در این استان ۲۷ امبولانس تحویل دادیم، اما با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تلاش می کنیم ۵۰ آمبولانس دیگر تحویل شود.
وی اظهار داشت : مرکز سوانح و سوختگی ایرانشهر کار خوبی بود که در همین ایام افتتاح شد.