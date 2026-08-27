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مدیرکل امور عشایری استان کرمان گفت:حدود ۲۵ درصد تولید گوشت استان و ۳۵ درصد صنایع دستی استان توسط عشایر تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رضا نیکزادی در نشست خبری با بیان اینکه جامعه عشایری ۳.۵ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهد، گفت: حدود ۳۵ هزار خانوار عشایری شامل حدود ۱۵۶ هزار نفر در استان کرمان زندگی میکنند و قلمرو زندگی و فعالیت آنان ۵۶ درصد از مساحت استان را دربرمیگیرد.
وی با تأکید بر اینکه جامعه عشایری اگر چه از نظر جمعیتی سهم کمتری نسبت به سایر اقشار دارد، اما بسیار مهم و اثرگذار است، تصریح کرد: حدود ۲۵ درصد تولید گوشت استان و ۳۵ درصد صنایع دستی استان توسط عشایر تولید میشود.
وی از اجرای پروژههای مختلف در مناطق عشایری خبر داد و افزود: در یک سال گذشته ۱۳ پروژه آبی و خاکی ویژه عشایر با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان در استان کرمان اجرایی شده که در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل امور عشایری شمال استان کرمان با تأکید بر نقش زنان در اقتصاد عشایری گفت: حداقل ۵۰ درصد اقتصاد عشایری توسط زنان انجام میشود و بانوان عشایر نقش مهمی در تولید و اقتصاد این جامعه دارند.