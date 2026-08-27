رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان از کشف و توقیف حدود نیم تن گوشت مشکوک و غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس کرمی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری و عرضه احتمالی گوشت غیربهداشتی، موضوع به‌صورت فوری در دستور کار بازرسان قرار گرفت.

وی افزود: با اخذ دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنجان و با هماهنگی اداره دامپزشکی و اتحادیه مربوطه، بازرسی از محل‌های موردنظر انجام و حدود نیم تن گوشت مشکوک و غیربهداشتی کشف و توقیف شد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان گفت: بخشی از گوشت‌های کشف‌شده با نظر کارشناسان و مطابق ضوابط بهداشتی در محل معدوم شد و از بخش دیگری نیز برای بررسی‌های تخصصی نمونه‌برداری به عمل آمد که نتایج آزمایش‌ها، غیربهداشتی بودن گوشت‌ها را تأیید کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.