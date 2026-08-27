پخش زنده
امروز: -
از ۶ هزار واحد صنعتی خراسان رضوی، ۵۰۰ واحد تعطیل است و ۵۰ درصد واحدهای فعال نیز کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود، تولید دارند.
سید عباس حسینی چهارشنبه شب در مراسم روز ملی صنعت و معدن در مشهد افزود: کشورهای دیگر که مزیتهای معدنی مانند ایران داشتند، اگر امروز موفق هستند به دلیل توجه شان به
مزیتهای رقابتی است.
وی بیان کرد: ایران سالهاست که تمرکز صرف خود را در حوزه صنعت بر انرژی گذاشته است و در واقع در سالهای قبل مبنای توسعه صنعتی را انرژی قرار داده و بی محابا مصرف کرده است امروز که با
کمبود انرژی، مواجه شده قیمت آن را افزایش داده و مصرفش را هم محدود کرده است.
حسینی ادامه داد:در واقع در طول سالهای گذشته با اتکا به فراوانی انرژی، ظرفیت سازی زیادی برای تولید کردیم و اکنون در تأمین انرژی دچار مشکلیم و بر بخش تولید فشار میآوریم و انرژی
مصرفی این بخش را کاهش میدهیم.
وی گفت: مزیتها را از بخش تولید میگیریم و انتظار داریم که رقابت خوبی در بازار دنیا داشته باشد. حال آنکه در شرایط کنونی بهترین راه استفاده از روش تولید بدون کارخانه و استفاده از
ظرفیتهای خالی واحدهاست.
مشاور وزیر صمت افزود: وزارت صمت همه موانع در مسیر توسعه تولید بدون کارخانه را برداشته و انتظار رونق اقتصادی از این محل دارد.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم گفت: ۵۲/۲ درصد از مساحت کشور در هشت استان شرق کشور، قرار دارد که به دلیل بی توجهیهایی که دهها سال نسبت به این منطقه انجام
شده، شاهد کوچ جمعیت از این منطقه به سمت غرب بودیم.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: جنگ اخیر نشان داد که باید در استراتژیهای کلان کشور، تجدیدنظر کرد از این رو امروز ارادهای در کل کشور شکل گرفته تا نگاه در کلان نسبت به تقسیم منابع و
سرمایه گذاریها در غرب و شرق تغییر کند.
وی بیان کرد: نتیجه این تغییر نگرش، افزایش سرمایه گذاریها در شرق کشور خواهد بود که محور آن مشهد است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات متعددی با وزیر کشور و استانداران و اعضای هیات رئیسه اتاقهای بازرگانی هشت استان برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که
مشهد میتواند بهترین کانون این تغییر و تحولات باشد.
حجت الاسلام پژمانفر ادامه داد: امروز امنیت و شرایط سرمایه گذاری در شرق کشور بهتر از غرب است از این رو برنامه مفصلی برای توسعه در شرق داریم چرا که مسیر شمال به جنوب از طریق چابهار
- سرخس مهمترین کریدور توسعه به شمار میرود که در حوزه قانونگذاری و نظارت به طور جدی، پیگیر تکمیل و توسعه این محور هستیم.
وی به ظرفیتهای شهرک صنعتی خادم الرضا (ع) مشهد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی شرق کشور اشاره کرد و گفت: در فاز اول توسعه، وسعت این شهرک به پنج هزار هکتار و در فاز دوم به ۱۰
هزار هکتار خواهد رسید تا بتواند مرکزی برای جذب سرمایه گذاران باشد، با این هدف باید تکمیل زیرساختهای این شهرک بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس گفت: در کنار آن هزار هکتار برای توسعه شرکتهای دانشبنیان در شرق کشور در نظر خواهیم گرفت.
وی اظهار کرد: در طول سه ماه آینده، طرح مطالعاتی فرودگاه شماره ۲ مشهد آغاز میشود، استان خراسان رضوی ضعف زیرساختهای ارتباطی دارد که رفع بخشی از این مشکل از طریق مجلس قابل
انجام است.
پژمانفر ادامه داد: توسعه در کشور باید متوازن باشد چرا که عدم توازن بحران زا است لذا باید عملیات واقعی توسعه متوازن را در کشور اجرا کنیم و بخشی از آن اصلاح نظام بانکی است.
وی با تاکید بر لزوم خروج بانکها از بنگاه داری اظهار کرد: با این هدف،۲ سامانه در بانک مرکزی ایجاد شد که بانکها را ملزم میکند داراییها و سهامهای خود را در آن ثبت کنند در غیر این صورت
براساس قانون برنامه هفتم توسعه سهام یا دارایی هایشان مصادره میشود و اگر از انجام این کار سرباز زنند، مجرم شناخته میشوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همه تلاش ما این است که سرمایههای مردم در بانکها به مراکز تولیدی منتقل شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از شهرکهای صنفی و صنعتی گفت: با پیگیریهای مجلس ،شهرکهای صنفی و صنعتی که از سپرده گذاری بانکی معاف
نبودند، معاف شدند.