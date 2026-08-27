به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تأکید بر ضرورت کنترل ناترازی آب و انرژی گفت: دستگاه‌های اجرایی مازندران مکلف به کاهش ۲۰ درصدی انرژی شدند.

علی فلاح با اشاره به اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: مدیریت مصرف و بهینه‌سازی منابع آب و انرژی از ضرورت‌های اساسی برای ارتقاء بهره‌وری و کاهش ناترازی‌های موجود است و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه نقش فعال و مسئولانه داشته باشند.



وی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، باید تا سال ۱۴۰۷ مصرف آب، برق و گاز در دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد کاهش و سهم استفاده از انرژی‌های پاک نیز ۲۰ درصد افزایش یابد.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، تحقق این اهداف را نیازمند برنامه عملیاتی و پایش مستمر دانست و گفت: شرکت‌های توزیع نیروی برق مازندران و غرب استان، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، حفاظت محیط زیست، اداره‌کل استاندارد، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان نظام مهندسی و دیگر دستگاه‌های مرتبط، گزارشی از اقدامات و ظرفیت‌های خود برای مدیریت مصرف و توسعه انرژی‌های پاک ارائه کردند.



فلاح، استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و توسعه انرژی‌های پاک را از الزامات مدیریت مصرف عنوان کرد و از تعیین مهلت یک‌هفته‌ای برای دستگاه‌های مسئول و همکار خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها موظف شدند هدف‌گذاری مربوط به کاهش مصرف آب، برق و گاز و افزایش استفاده از انرژی‌های پاک را اصلاح و تکمیل کنند.