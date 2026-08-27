معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از آغاز همزمان عملیات تجهیز ۱۲ هزار مدرسه در سراسر کشور به نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: در مرحله نخست، برای هر مدرسه یک نیروگاه ۵ کیلوواتی احداث می‌شود که مجموع ظرفیت این طرح به ۶۰ مگاوات خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جعفر محمدنژاد سیگارودی، با اشاره به راه‌اندازی سامانه تجهیزات و صفحه‌های خورشیدی مدارس اظهار کرد: طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس بر بام مدارس کشور از جمله طرح‌هایی است که ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: مدارس به دلیل پراکندگی گسترده در سراسر کشور، ظرفیت مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس دارند و اجرای این طرح با هدف توزیع متوازن تولید برق در شبکه و همچنین توسعه فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با بیان اینکه در این طرح از ظرفیت ۱۲ هزار مدرسه از مجموع حدود ۱۲۰ هزار مدرسه دولتی کشور استفاده شده است، گفت: این ۱۲ هزار مدرسه به عنوان پیشران اجرای طرح انتخاب شده‌اند و با هماهنگی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها، فرآیند تجهیز آنها در حال انجام است.

محمدنژاد سیگارودی ادامه داد: تاکنون حدود هزار و ۳۰۰ مدرسه به تجهیزات نیروگاه خورشیدی مجهز شده‌اند و با توجه به آغاز همزمان عملیات در استان‌های مختلف، تلاش می‌کنیم این طرح با سرعت پیش برود و بخش عمده آن تا آغاز سال تحصیلی جدید به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و پیمانکاران دارای صلاحیت در اجرای طرح گفت: این شرکت‌ها علاوه بر اجرای عملیات تجهیز، به عنوان بهره‌بردار نیروگاه‌ها و عرضه‌کننده برق تولیدی در بورس انرژی نیز نقش خواهند داشت.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا درباره ظرفیت نیروگاه‌های احداث‌شده در این طرح اظهار کرد: در مرحله نخست، برای هر یک از ۱۲ هزار مدرسه، نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در نظر گرفته شده که در مجموع ظرفیت این طرح به حدود ۶۰ مگاوات می‌رسد.

وی افزود: برق تولیدی این نیروگاه‌ها در شبکه محلی و در همان محدوده‌ای که مدرسه قرار دارد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به این ترتیب، اجرای طرح علاوه بر تولید انرژی پاک، به توزیع متوازن‌تر برق در شبکه نیز کمک می‌کند.

محمدنژاد سیگارودی با اشاره به سازوکار اقتصادی این طرح گفت: نیروگاه‌های خورشیدی مدارس امکان عرضه برق تولیدی خود در تابلوی سبز بورس انرژی را خواهند داشت و درآمد حاصل از فروش برق، در نهایت برای همان مدرسه و در راستای اهداف آموزشی هزینه خواهد شد.

وی افزود: بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز از محل برنامه ۷ هزار مگاوات توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت صندوق توسعه ملی دنبال می‌شود و در سال‌های نخست، درآمد حاصل از تولید برق برای جبران بخشی از هزینه‌های انجام‌شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با اشاره به معافیت مدارس از پرداخت هزینه برق تصریح کرد: یکی از نکات مهم این طرح آن است که مدارسی که پیش از این مصرف‌کننده انرژی بودند، اکنون خود به تولیدکننده انرژی پاک تبدیل می‌شوند و از محل فروش برق تولیدی نیز درآمد خواهند داشت.

محمدنژاد سیگارودی در ادامه از پیش‌بینی توسعه این طرح فراتر از ۱۲ هزار مدرسه خبر داد و گفت: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد به طور میانگین امکان احداث نیروگاه‌هایی با ظرفیت حدود ۳۰ کیلووات بر بام مدارس کشور وجود دارد.

وی افزود: از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز، سازمان نوسازی مدارس و همچنین منابع مسئولیت اجتماعی صنایع برای توسعه این طرح استفاده خواهد شد تا امکان افزایش ظرفیت نیروگاه‌های مدارس از ۵کیلووات به ظرفیت‌های بالاتر فراهم شود.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا تاکید کرد: هدف‌گذاری فعلی، اجرای طرح در ۱۲ هزار مدرسه به عنوان مرحله پیشران است، اما در ادامه می‌توان این برنامه را به تمام ۱۲۰ هزار مدرسه کشور توسعه داد.

محمدنژاد سیگارودی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و کاهش ناترازی شبکه، نقش مهمی در آموزش و فرهنگ‌سازی نسل آینده درباره انرژی‌های پاک و گذار کشور از وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد داشت.