جانشين انتظامي شهرستان کرمان از شهروندان خواست در خريد و فروش هاي اينترنتي بسيار تا بسيار مراقب هويت واقعي طرف معامله، صحت کالاي مورد توافق و صحت رسيدهاي دريافت وجه باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ بهرام نژاد ، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان گفت: در پي شکايت يک شهروند مبني بر کلاهبرداري از وي در جريان معامله ۱۵ رأس دام زنده مشخص شد شاکي در سايت ديوار با خريدار ارتباط گرفته و پس از واگذاري گوسفندان از او رسيد واريز ۳۸۰ ميليون تومان دريافت کرده اما پس از ترک محل متوجه جعلي بودن رسيدها شده است .

وی گفت: در اين راستا ماموران با دنبال کردن تمامي مسيرهاي ارتباطي در فضاي مجازي متهم را در اثناي يک معامله ديگر فروش گوسفند در سايت «ديوار» شناسايي و اين پسر ۱۷ ساله را پس از حضور در محل معامله دستگير کردند .

جانشين انتظامي شهرستان کرمان با اشاره به چهار مورد سابقه کلاهبرداري در پرونده اين فرد و معرفي وي به کانون اصلاح و تربيت از شهروندان خواست در خريد و فروش هاي اينترنتي بسيار تا بسيار مراقب هويت واقعي طرف معامله، صحت کالاي مورد توافق و صحت رسيدهاي دريافت وجه باشند.