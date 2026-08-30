دستگیری سارق سیم و کابل برق در لنجان
فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از دستگیری سارق سیم و کابل برق و اعتراف وی به ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛
سرهنگ اسماعیل پریشانی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ زرینشهر قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام گشتهای هدفمند و اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان لنجان تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجامشده به ۱۵ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد.
سرهنگ پریشانی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.