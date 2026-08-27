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تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سفر ۱۰ روزه خود را به روستاها و مناطق کمبرخوردار استان مازندران از ۵ شهریور ۱۴۰۵ آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، یکی از دو تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که همزمان با ماه ربیعالاول، از ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ سفر خود را به شش استان شمال شرق و شمال غرب کشور آغاز کرده بودند، پس از اجرا در گلستان، به مازنداران خواهد رفت.
این تماشاخانه با اجرای برنامههایی چون نمایش «آش سنگ» به کارگردانی زهرا مریدی، قصهگویی، نمایش فیلم و مسابقههای فرهنگی با همراهی کانونیاران، مهمان کودکان، نوجوانان و خانوادههای مازندرانی خواهد بود.
این رویداد فرهنگی در مازندران از روز پنجشنبه ۵ شهریور آغاز میشود که تماشاخانه سیار در ساعت ۹:۳۰ صبح در تیرتاش گلوگاه، ساعت ۱۶ در بهشهر (گرجیمحله)، ساعت ۱۹:۳۰ در حسینآباد و ساعت ۲۱:۳۰ در زاغمرز به روی صحنه میرود.
این کاروان در ادامه مسیر خود، روز جمعه ۶ شهریور میهمان اهالی جویبار خواهد بود و ساعت ۱۶ در کوهیخیل و ساعت ۱۹:۳۰ در شورکا برنامه خواهد داشت.
روز شنبه ۷ شهریور کاروان فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شهرستان ساری میرسد تا از ساعت ۹ صبح در کیاسر و در نوبت عصر و ساعتهای ۱۶ و ساعت ۱۹:۳۰ در بالادزا و در رودپی جنوبی پذیرای کودکان و نوجوانان و خانوادهها باشد.
همچنین روز یکشنبه ۸ شهریور، هم زمان با ۱۷ ربیعالاول و سالروز ولادت با سعادت پیامبر(ص)، اهالی استان مازندران در قائمشهر ساعت ۱۰ صبح در چمازکتی و در بابل ساعتهای ۱۶، ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ به ترتیب در کبریاکلا، بندپی شرقی و بندپی غربی از این برنامههای شاد دیدن کنند.
در ادامه این سفر فرهنگی، روز دوشنبه ۹ شهریور اهالی مرزونآباد بابل ساعت ۹:۳۰ صبح و اهالی احمدکلا بابلسر و فرمِ فریدونکنار ساعت ۱۹:۳۰ میهمان این اجراها خواهند بود.
در مرزونآباد، ساعت ۱۶ در کبریاکلا، ساعت ۱۹:۳۰ در بندپی شرقی و ساعت ۲۱:۳۰ در بندپی غربی بیننده این برنامهها باشند.
روز سهشنبه ۱۰ شهریور نیز تماشاخانه سیار ساعت ۹:۳۰ در ساعت ۹:۳۰ صبح در سیار رودسر محمودآباد، ساعت ۱۶ در آزادمون این شهرستان و ساعت ۱۹:۳۰ در خشتسر پذیرای مخاطبان خواهد بود .
چهارشنبه ۱۱ شهریور برنامهها از ساعت ۱۰ صبح۹:۳۰ صبح در نور آغاز خواهد شد و در نوبت ۱۶ نیز در همین شهرستان اجرای برنامه خواهد داشت و اهالی روستای نیرنگِ نوشهر ساعت ۱۹:۳۰ میهمان این برنامه خواهند بود.
روز پنجشنبه ۱۲ شهریور صبح این تماشاخانه ساعت ۹:۳۰ در بنفشهده نور، ساعت ۱۶ در لاهو کلاردشت و ساعت ۱۹:۳۰ نیز در همان مکان برای کودکان و نوجوانان برنامه اجرا خواهد کرد.
روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ برنامهها برای اهالی چالوس اجرا خواهد شد؛ بر این اساس اهالی روستای نجارکلا ساعت ۱۰ صبح و اهالی روستاهای تجنکلا و مازو پشته ساعتهای ۱۶ و ۱۹:۳۰ میهمان این برنامه خواهند بود.
روزهای شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ شهریور، سفر تماشاخانه سیار کانون به شهرستانهای نشتارود و تنکابن پایانبخش برنامهها خواهد بود که روز شنبه ساعت ۱۰ صبح اهالی کترا نشتارود و ساعت ۱۵:۳۰ اهالی نعمتآباد و ساعت ۱۸:۳۰ اهالی ولیآباد تنکابن از برنامهها بهره خواهند برد و در روز پایانی آخرین اجرای تماشاخانه در استان مازندران صبح روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح در تلهکابین رامسر خواهد بود.
یادآوری میشود این تماشاخانه پس از مازندران راهی گیلان شده و برای اهالی روستاها و مناطق کم برخوردار این استان برنامه خواهد داشت؛ همچنین در مسیر شمال غرب نیز سفر تماشاخانه سیار که از استان اردبیل آغاز شده بود به استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی خواهد رسید.