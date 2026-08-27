به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیض قربانی، سطح باغات زیتون استان کرمانشاه را حدود ۱۱۷۰ هکتار اعلام کرد و افزود: بیشترین سطح زیرکشت زیتون استان در منطقه ریجاب قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ارقام کشت‌شده در باغات زیتون استان گفت: ارقام مانزانیا و کنسروالیا از عمده ارقام زیتون کشت شده در استان هستند که از کیفیت مناسبی هم برخوردارند.

فیض قربانی در ادامه با بیان اینکه بخش عمده زیتون تولیدی استان به‌صورت کنسروی به بازار عرضه می‌شود، افزود: حدود ۴۰ درصد محصول تولیدی هم برای استحصال روغن زیتون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه برداشت زیتون کنسروی در استان آغاز شده و تا اواخر شهریور ادامه دارد، گفت: برداشت زیتون روغنی نیز معمولاً در ماه‌های آبان و آذر انجام می‌شود.