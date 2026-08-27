رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت مصرف سوخت نباید صرفاً به کاهش مصرف بنزین یا تحمیل فشار به شهروندان محدود شود، بلکه باید با رویکردی یکپارچه و با هدف کاهش اتلاف انرژی، افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت زندگی دنبال شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زهرا شمس‌احسان اظهار کرد: حضور مسئولان حوزه انرژی در شورا فرصتی برای عبور از توصیه‌های پراکنده و حرکت به‌سوی حکمرانی یکپارچه، تأمین مالی پایدار و نتایج قابل اندازه‌گیری است.

وی افزود: موضوع انرژی با حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا، سلامت شهروندان، اقتصاد خانوار، کیفیت ساختمان‌ها و تاب‌آوری شهری پیوند مستقیم دارد و هدف، نباید کاهش کورکورانه مصرف باشد.

شمس احسان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی تدریجی و مستمر، گفت: تغییر رفتار شهروندان بدون اصلاح ساختار‌های شهری و تأمین زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل عمومی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

رئیس کمیته اجتماعی شورا همچنین خواستار تعیین جایگاه حمل و نقل سبک در برنامه انرژی تهران شد و افزود: توسعه دوچرخه‌سواری، موتورسیکلت‌های برقی و کم‌مصرف، نوسازی ناوگان موتورسیکلت و ایجاد مسیر‌های ایمن باید با برنامه‌ای روشن دنبال شود.

وی در پایان تأکید کرد: شهرداری تهران باید پیش از مطالبه‌گری از شهروندان، با بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های شهرداری، ناوگان حمل‌ونقل، مترو و تأسیسات پسماند، الگویی عملی و قابل مشاهده ارائه دهد.