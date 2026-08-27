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چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با حضور رئیس جمهور در تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دوره از کنفرانس وحدت اسلامی با شعار «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید» در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و با حضور حدود ۶۰۰ مهمان داخلی و خارجی ازجمله نمایندگانی از ۴۰ کشور (از جمله عراق، پاکستان، ترکیه، لبنان، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس) برگزار شد.
این کنفرانس که به صورت غیرمتمرکز برگزار میشود تا یکشنبه هشتم شهریور علاوه بر تهران در شهرهای قم و مشهد ادامه خواهد داشت. چهار نشست تخصصی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، گلستان و خراسان رضوی نیز برگزار خواهد شد.
کنفرانسهای وبیناری نیز از دوشنبه دوم شهریور آغاز شده و اندیشمندان داخلی و خارجی مطالب خود را پیرامون محورهای هشتگانه کنفرانس امسال ارائه میدهند.
چهلمین کنفرانس وحدت با هدف واکاوی و تبیین گفتمان تقریبی، صلح، امنیت و اقتدار امت اسلامی از منظر اندیشههای امام شهید در حوزههای هویتسازی، حکمرانی، اقتصاد مقاومتی و بررسی تحولات معاصر جهان اسلام برگزار شده است.
محورهای اصلی این کنفرانس شامل «مفهوم وحدت، امت و تمدن نوین اسلامی در آموزههای امام شهید»، «نقش مشترکات اسلامی در شکلگیری هویت امت واحده»، «چالشهای اتحاد امت در دوران معاصر»، «جایگاه علمای جهان اسلام و نهادهای دینی در استمرار هویت اسلامی»، «نقش اتحاد امت اسلامی در تقویت اقتصاد مقاومتی و همکاریهای اقتصادی»، «آموزههای امام شهید در تضمین صلح، امنیت، اقتدار و عزت امت اسلامی»، «سیاست و حکمرانی در امت اسلامی» و «بررسی جنگ و صلح در سیره پیامبر (ص)، موازنه دفاع و مصالحه و مسأله فلسطین و لبنان در اندیشه امام شهید» است.
برگزاری نشست بیداری اسلامی، حضور مهمانان خارجی در نماز جمعه، ضیافت شام به میزبانی عباس عراقچی وزیر امور خارجه، جلسه اختصاصی برای نشستهای علمی در حوزه علمیه قم برای نخستین بار در کنفرانس وحدت و تجدید عهد مهمانان با رهبر شهید انقلاب در مشهد از برنامههای کنفرانس امسال است.