به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی با تشریح عملکرد جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در بازه زمانی پنج‌ماهه گذشته سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت، ۳۲۰ حادثه در سطح استان به وقوع پیوست و تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی و ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان در این حوادث حضور یافتند.

وی افزود: حوادث رخ‌داده در این مدت شامل حوادث بین‌شهری و کوهستان بوده است و نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در جریان این مأموریت‌ها به حادثه‌دیدگان خدمات امدادی ارائه کردند.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ،در این حوادث، ۵۱۰ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۳۸ نفر به‌صورت سرپایی درمان و ۵۸ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند؛ همچنین ۸ نفر به مکان امن انتقال یافتند.

براین اساس در مجموع این مأموریت‌ها، ۶۵۳ تیم عملیاتی متشکل از یک‌هزار و ۵۵۰ نفر از نیرو‌های عملیاتی با بهره‌گیری از ۵۵۳ دستگاه از ناوگان ترابری جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در عملیات‌های امدادی مشارکت داشتند.