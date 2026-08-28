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شهردار یزد از برگزاری اولین جلسه «ستاد مهر» شهرداری به منظور آمادهسازی و زیباسازی شهر برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی گفت: در اولین جلسه ستاد مهر شهرداری که با حضور حضور مدیران مناطق پنجگانه، روسای سازمانهای سیما منظر و فضای سبز شهری، عمران، مدیریت پسماند و همکاران حوزه معاونت خدمات شهری برگزار شد، با توجه به فرصت یک ماهه تا بازگشایی مدارس، مسائل و موضوعات مرتبط با آمادهسازی شهر برای آغاز سال تحصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محیالدینی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد، ساماندهی و لکه گیری آسفالت معابر منتهی به مدارس و مجتمعهای آموزشی تا قبل از شروع مهر انجام شود، همچنین خط کشی مجدد یا شست وشوی خط کشی معابر؛ اعم از طولی و یا محل عبور عابر پیاده؛ به ویژه در مسیرهای پرترددی که به مدارس ختم میشوند، در دستور کار مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری قرار گرفت.
وی با بیان این که بررسی و چاره اندیشی برای چالشها و موضوعات مرتبط با حوزه حمل ونقل، یکی دیگر از محورهای گفتوگو در این نشست بود، افزود: بازنگری ۴۲ مسیر اصلی ناوگان اتوبوسرانی درونشهری که به مدارس نیز منتهی میشوند، در دستور کار سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری قرار گرفت تا در صورت لزوم، اصلاحات لازم در این مسیرها با هدف ارائه خدمات مطلوب به شهروندان محترم و دانشآموزان عزیز انجام شود.
شهردار یزد در خصوص سرویس مدارس گفت: برنامه ریزی و اقدامات لازم برای متقاضیانی که در سامانه سپند ثبت نام کردهاند، در حال انجام است، البته این موضوع با چالشهایی نیز مواجه است که نیازمند همکاری و هم افزایی بیشتر دستگاههایی است که با این بحث مرتبط هستند.
محی الدینی، نقش سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری را در زمینه زیباسازی شهری و ایجاد فضای بانشاط در آغاز سال تحصیلی، حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: امسال نیز مانند سالهای گذشته، این سازمان خدمات مختلفی نظیر رنگآمیزی، نقاشی دیواری و ساماندهی فضای سبز را به مدارس مختلف در سطح مناطق پنجگانه که عمدتا از مدارس دولتی در مناطق کمتربرخوردار انتخاب میشوند، ارائه خواهد کرد.
وی، اجرای برنامه «گل مهر» توسط سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری را یکی دیگر از فعالیتهای این سازمان به مناسبت بازگشایی مدارس عنوان کرد و افزود: در این برنامه، در روزهای آغازین شروع مدارس، گلدانهای گل به تعدادی از مدارس اهدا میشود و سعی داریم در سال جاری، تعداد مدارسی که تحت پوشش قرار میگیرند، را افزایش دهیم.
شهردار یزد در پایان اظهار امیدواری کرد، انشاالله تمام این اقداماتی که توسط شهرداری و دیگر دستگاههای اجرایی و خدماترسان به مناسبت بازگشایی مدارس صورت میگیرد، بتواند مهری زیبا و بانشاط را برای دانشآموزان به ارمغان آورد.