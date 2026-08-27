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نمایشهای بینالمللی فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» به کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی منوچهر محمدی با حضور در بیستودومین جشنواره فیلم مسلمانان کازان از ۱۳ شهریور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،این جشنواره از ۴ تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۱۷ شهریور) در شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه برگزار میشود.
«سرزمین فرشتهها» که با کسب ۵ سیمرغ بلورین و ۸ دیپلم افتخار در جشنوارهی فجر ۴۴، پرافتخارترین فیلم شناخته شد، روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه را به تصویر کشیده است.
پخش بینالملل این فیلم برعهده مرکز بینالملل سوره است.