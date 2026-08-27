به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: به همت داوطلبان و خیرین هلال احمر استان در مرداد ماه امسال تعداد ۵۸ طرح داوطلبی در سطح استان اصفهان اجرا شده است.

حیدرعلی خانبازی افزود: این طرح ها با مشارکت ۱۸۳ داوطلب به ارزش بیش از ۷۱ میلیارد ریال در شعب سراسر استان در قالب کمک‌های حمایتی و معیشتی و به منظور رفع مشکلات اقشار محروم به ویژه بیماران نیازمند صورت گرفت.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح های داوطلبی بیش از ۲۲ هزار مددجو اگبهره‌مند شده‌اند، اظهار کرد: این طرح ها شامل اهدای تجهیزات و لوازم پزشکی به بانک‌های امانات تجهیزات شعب، اهدای تجهیزات درمانی و امدادی به پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای، توزیع سبد‌های غذایی، اهدا وسایل منزل، کمک هزینه‌های دارو و درمان و سایر پروژه‌های حمایتی است.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان؛ ضمن تشکر از مشارکت خداپسندانه داوطلبان و خیرین نیکوکار، از عموم مردم خواست با مشارکت در اجرای طرح های داوطلبی در راستای اهداف بشردوستانه و داوطلبانه جمعیت هلال احمر به یاری نیازمندان جامعه اقدام کنند.