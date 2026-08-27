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داوطلبان هلال احمر استان اصفهان در مرداد ماه امسال ۵۸ طرح داوطلبی در سطح استان اصفهان اجرا کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: به همت داوطلبان و خیرین هلال احمر استان در مرداد ماه امسال تعداد ۵۸ طرح داوطلبی در سطح استان اصفهان اجرا شده است.
حیدرعلی خانبازی افزود: این طرح ها با مشارکت ۱۸۳ داوطلب به ارزش بیش از ۷۱ میلیارد ریال در شعب سراسر استان در قالب کمکهای حمایتی و معیشتی و به منظور رفع مشکلات اقشار محروم به ویژه بیماران نیازمند صورت گرفت.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح های داوطلبی بیش از ۲۲ هزار مددجو اگبهرهمند شدهاند، اظهار کرد: این طرح ها شامل اهدای تجهیزات و لوازم پزشکی به بانکهای امانات تجهیزات شعب، اهدای تجهیزات درمانی و امدادی به پایگاههای امداد و نجات جادهای، توزیع سبدهای غذایی، اهدا وسایل منزل، کمک هزینههای دارو و درمان و سایر پروژههای حمایتی است.
معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان؛ ضمن تشکر از مشارکت خداپسندانه داوطلبان و خیرین نیکوکار، از عموم مردم خواست با مشارکت در اجرای طرح های داوطلبی در راستای اهداف بشردوستانه و داوطلبانه جمعیت هلال احمر به یاری نیازمندان جامعه اقدام کنند.