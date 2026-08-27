به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ تاج آبادی با اشاره به اهمیت این محصول برای اقتصاد منطقه، خطاب به کشاورزان گفت: پلیس با برنامه‌ریزی ویژه و افزایش گشت‌های محسوس و نامحسوس در مناطق نخل‌خیز، با هرگونه تحرک مشکوک و سرقت برخورد قاطعانه خواهد کرد.

فرمانده انتظامی ریگان همچنین از نخل‌داران درخواست کرد:در صورت امکان از نگهبانان مورد اعتماد و آموزش‌دیده استفاده کنند وضمن استفاده از تجهیزات حفاظتی و روشنایی مناسب در محل انبار‌ها و نخلستان‌ها، هرگونه تردد افراد ناشناس و مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت معیشت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد دسترنج کشاورزان زحمتکش توسط عده‌ای سودجو به یغما برود.