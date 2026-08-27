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فرمانده انتظامی شهرستان ریگان با اعلام آغاز فصل برداشت محصول خرما، ازتدابیر ویژه برای تأمین امنیت نخلستانها خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ تاج آبادی با اشاره به اهمیت این محصول برای اقتصاد منطقه، خطاب به کشاورزان گفت: پلیس با برنامهریزی ویژه و افزایش گشتهای محسوس و نامحسوس در مناطق نخلخیز، با هرگونه تحرک مشکوک و سرقت برخورد قاطعانه خواهد کرد.
فرمانده انتظامی ریگان همچنین از نخلداران درخواست کرد:در صورت امکان از نگهبانان مورد اعتماد و آموزشدیده استفاده کنند وضمن استفاده از تجهیزات حفاظتی و روشنایی مناسب در محل انبارها و نخلستانها، هرگونه تردد افراد ناشناس و مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت معیشت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد دسترنج کشاورزان زحمتکش توسط عدهای سودجو به یغما برود.