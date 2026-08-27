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بانوی رزمیکار چهارمحال و بختیاری موفق شد با درخشش در رقابتهای کیکبوکسینگ قهرمانی کشور، نشان ارزشمند نقره را بر گردن آویخته و دومین مدال تاریخ این رشته در بخش بانوان استان را ثبت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت رزمی کار استان گفت: مسابقات کیکبوکسینگ آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور از یکم تا سوم شهریورماه با حضور بیش از ۴۰۰ ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی استان کرمان برگزار شد.
پرویز کامکار افزود: در پایان این رقابتهای نفسگیر، سرکار خانم «حدیثه اسدی سامانی» نماینده استان در رده سنی بزرگسالان و در وزن مثبت ۸۵ کیلوگرم، با نمایش فنی توانست بر سکوی نایبقهرمانی بایستد و نشان خوشرنگ نقره را از آنِ خود کند.
رئیس هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی استان با اشاره به اهمیت فنی این عنوان تأکید کرد: این مدال، دومین نشان تاریخ کیکبوکسینگ بانوان چهارمحال و بختیاری است که پس از سالها وقفه و رکود، در دو سال اخیر رقم خورده و نویدبخش روزهای روشن برای ورزش رزمی بانوان استان به شمار میرود.