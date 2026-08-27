افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای عباسآباد ملک در هفته دولت
زمین چمن مصنوعی روستای عباسآباد ملک از توابع شهرستان جوین، همزمان با هفته دولت و با اعتباری بیش از ۲۸ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
ریال اعتبار هزینه شده؛ که از این میزان ۱۵ میلیارد ریال توسط اداره ورزش و جوانان و ۱۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری و بخشداری تأمین شده است.
این طرح ورزشی در دومین روز از هفته دولت ۱۴۰۵ با حضور آزادواری فرماندار جوین، سرهنگ فروزانمهر فرمانده ناحیه بسیج، اللهآبادی بخشدار مرکزی، صدیقمجرد مسئول پیگیری امور اداره ورزش
و جوانان جوین، حافظی دهیار روستا و جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح شد.