زمین چمن مصنوعی روستای عباس‌آباد ملک از توابع شهرستان جوین، همزمان با هفته دولت و با اعتباری بیش از ۲۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

زمین چمن مصنوعی عباس‌آباد ملک در ابعاد ۲۲ در ۴۲ متر و با مساحت ۹۲۴ مترمربع ساخته شده است که برای اجرای آن در مجموع ۲۸ میلیارد به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

ریال اعتبار هزینه شده؛ که از این میزان ۱۵ میلیارد ریال توسط اداره ورزش و جوانان و ۱۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری و بخشداری تأمین شده است.

این طرح ورزشی در دومین روز از هفته دولت ۱۴۰۵ با حضور آزادواری فرماندار جوین، سرهنگ فروزان‌مهر فرمانده ناحیه بسیج، الله‌آبادی بخشدار مرکزی، صدیق‌مجرد مسئول پیگیری امور اداره ورزش

و جوانان جوین، حافظی دهیار روستا و جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح شد.