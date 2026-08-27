به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این دیدار، موضوعات مرتبط با تقویت تعامل میان مدیریت استان و رسانه ملی، توسعه صداوسیمای استان تهران، گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و رسانه‌ای، انعکاس ظرفیت‌ها و مسائل استان و تبیین اقدامات و خدمات دولت در پایتخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین، بر استفاده مؤثرتر از ظرفیت رسانه ملی برای بازتاب مطالبات مردم، معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌های استان تهران و تقویت پوشش رسانه‌ای موضوعات و اولویت‌های مدیریت استان تأکید شد.

نشست پیمان جبلی و محمدصادق معتمدیان با هدف گسترش هماهنگی‌های رسانه‌ای، توسعه ظرفیت‌های صداوسیمای استان تهران و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز برای پوشش گسترده‌تر و مؤثرتر رویدادها و مسائل استان برگزار شد.