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رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با همراهی جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، با حضور در استانداری تهران با محمدصادق معتمدیان، استاندار دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این دیدار، موضوعات مرتبط با تقویت تعامل میان مدیریت استان و رسانه ملی، توسعه صداوسیمای استان تهران، گسترش زیرساختهای ارتباطی و رسانهای، انعکاس ظرفیتها و مسائل استان و تبیین اقدامات و خدمات دولت در پایتخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین، بر استفاده مؤثرتر از ظرفیت رسانه ملی برای بازتاب مطالبات مردم، معرفی ظرفیتهای شهرستانهای استان تهران و تقویت پوشش رسانهای موضوعات و اولویتهای مدیریت استان تأکید شد.
نشست پیمان جبلی و محمدصادق معتمدیان با هدف گسترش هماهنگیهای رسانهای، توسعه ظرفیتهای صداوسیمای استان تهران و تقویت زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز برای پوشش گستردهتر و مؤثرتر رویدادها و مسائل استان برگزار شد.