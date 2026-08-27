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عملیات اجرایی طرح سد آقدکش از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و این طرح در قالب دو مرحله پیشبینی شده است که مرحله نخست آن با تمرکز بر کنترل سیلاب و حفاظت از مناطق پاییندست، دیروز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مرحله نخست سد آقدکش آققلا، از طرحهای مهم و راهبردی استان گلستان در حوزه مدیریت و کنترل سیلاب، با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، طهماسبی استاندار گلستان نمایندگان گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، فرماندار آققلا و جمعی از مدیران محلی در شهرستان آققلا به بهرهبرداری رسید.
این سد دارای ظرفیت ذخیرهسازی حدود ۱۷.۵ میلیون مترمکعب آب است و با هدف کنترل و هدایت سیلابهای گرگانرود و کاهش خسارات ناشی از سیلاب در مناطق پاییندست، بهویژه شهرستان آققلا، اجرا شده است.