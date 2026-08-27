زرگران و فعالان عرصه طلا در افغانستان برای ورود به حیطه طراحی و ساخت زیورآلات و جواهر تلاشی بی وقفه دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، زرگران و فعالان عرصه طلا در افغانستان برای ورود به حیطه طراحی و ساخت زیورآلات و جواهر تلاشی بی وقفه دارند .

کشوری که پس از ۵ سال رهایی از اشغال ۲۰ ساله آمریکا و ناتو بنا دارد در کنار همسایگانش به ویژه ایران به خودکفایی در عرصه‌های تولید برسد .

و حالا در نخستین نمایشگاه زرگری و طلای افغانستان، رد پای ایران و هنر ایرانی را در صنعت طلا و جواهر افغانستان دیدیم .

و مصداق عینی این همکاری طراح جواهر اهل اصفهان بود که نزدیک ده سال است با رفت و آمد به کابل در کنار برادران افغانستانی در صنعت طلا و جواهر فعالیت می کند

سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم وعده داد در نمایشگاه بعدی حتماً غرفه‌های ایرانی حضور داشته باشند.

از نکات قابل توجه در صنعت طلای افغانستان ، حرکت به سمت استاندارد سازی طلا و واقعی‌ سازی نوع عیار طلاست .

در هر حال عزم‌ مردم افغانستان در قطع واردات انواع طلا و جواهر به کشورشان راسخ است .

هم اکنون بیش از صد هزار نفر در افغانستان در صنعت طلا و جواهر فعالیت می کنند.