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همزمان با هفته دولت، ۶۷ طرح راه و شهرسازی با اعتباری بیش از هجده و نیم هزار میلیارد تومان در هرمزگان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم بهره برداری از این طرحها در شهرستان سیریک افزود: این طرحها بخشی از اقدامات دولت در حوزه توسعه زیرساختهای حملونقل و مسکن است.
هوشنگ بازوند افزود: بهره برداری ۶۰ کیلومتر از کریدور ساحلی جنوب کشور یکی از مهمترین طرحها بود.
وی افزود: کریدور ساحلی جنوب که از چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان عبور میکند، به عنوان یکی از ۱۱ کریدور بزرگراهی کشور به طول بیش از هزار و ۸۵۰ کیلومتر است که ۸۵۰ کیلومتر از آن در هرمزگان قرار دارد.
وی گفت: ۱۳۰ کیلومتر از این کریدور در استانهای مسیر به بهرهبرداری رسید که سهم استان هرمزگان از آن ۶۰ کیلومتر است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: ساخت هزار و ۵۲۱ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن، واگذاری هزار قطعه زمین در طرح جوانی جمعیت، ایمنسازی، نگهداری و بهسازی راهها و ابنیه فنی در ۵۵ طرح حوزه راهداری و همچنین تعمیرات اساسی در بندر شهید رجایی، ارتقای محور جاسک-گوهران به راه اصلی، ساخت باند دوم بزرگراه جناح-بستک-لار، پل وی در کیلومتر ۶۵ محور جاسک-گوهران و پل چوخون در کیلومتر ۶۹ این محور از دیگر طرحهای مهم است.