با حضور جمعی از اصحاب قلم و رسانه، مراسم پایانی هفتمین جشنواره رسانه‌های خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان در این مراسم گفت: رسانه‌ها نقش کلیدی در توسعه استان و تقویت همبستگی اجتماعی دارند.

سید محمد رضا موالی زاده با تأکید بر ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد استان به عنوان یک جامعه اجتماعی با اقوام درهم‌تنیده افزود: کارگروه‌های تخصصی با مشارکت رسانه‌ها برای بهره‌مندی از ظرفیت آنان در تصمیم‌سازی و مدیریت مشارکتی تشکیل می‌شود.

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات کشور نیز در این جشنواره گفت: رسانه‌ها و مطبوعات کشور نقش‌آفرینی بسزایی در اتحاد و انسجام ملی دارند و در این زمینه بسیار اثرگذار هستند.

پدرام پاک آیین با گرامیداشت هفته وحدت افزود: حضرت امام خمینی (ره) و قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) بر موضوع وحدت همیشه تاکید داشتند و اقتدار امروز ایران مرهون وحدت ملت ایران است.

مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جشنواره رسانه‌های خوزستان گفت: استان خوزستان یک استان مهم، راهبردی و دارای ظرفیت‌های بزرگ می‌باشد که توسعه هر چه بیشتر آن، نقش اثرگذاری در توسعه و پیشرفت ملی دارد.

هومن عظیمی افزود: رسانه‌ها و مطبوعات استان نقش اثرگذاری در توسعه استان دارند و از تمامی تلاش‌های اصحاب رسانه در خوزستان تشکر می‌کنم.

همچنین عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این جشنواره با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در جامعه، اظهار کرد: این جلسه تنها تجلیل از یک حرفه نیست، بلکه پاسداشت یک رسانه اجتماعی و تاریخی است.

فرشاد ابراهیم پور با اشاره به ورود جامعه به عصر دیجیتال و هوشمند افزود: در دنیای امروز، مؤلفه‌های قدرت تغییر کرده‌اند و در کنار قدرت اقتصادی و نظامی، قدرت روایت اول و مهندسی ادراکات اجتماعی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

پرویز افشار بابادی، رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات کشور نیز در جشنواره رسانه‌های خوزستان از فعالیت ۲۸ روزنامه،۲۵۰ پایگاه خبری در استان خبر داد.

حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به جایگاه رسانه‌ای این استان گفت: خوزستان از نظر تعداد کمی رسانه‌های رسمی و دارای مجوز، پس از استان تهران رتبه نخست کشور را داراست که نشان‌دهنده بالندگی فرهنگی، رشد فرهیختگی و عمق اندیشه در این استان است.