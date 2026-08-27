مردمی که در حال نوشتن تاریخ هستند؛ به صد و هفتاد و نهمین صفحه آن رسیدند و باز هم ایستادگی و عزت را با قلم غیرت، ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، لزوم اصلاح الگوی مصرف برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، مردم در صد و هفتاد و نهمین شب تجمعات شبانه از این گفتند که برای عبور از جنگ اقتصادی، متحد و همدل با دولت در یک تیم هستند.

مردم همدان در قرار شبانه استقامت و وفاداری به ایران و آرمان‌های امام شهید امت و انقلاب را ثبت و صحنه‌هایی تماشایی از اتحاد و انسجام را خلق می‌کنند.

فضای حاکم بر گردهمایی‌های شب‌های همدان، آمیزه‌ای از شور و شعور و همدلی و همبستگی است، پیر و جوان، زن و مرد گرد هم می‌آیند و ساعت‌ها می‌ایستند تا اراده خود برای ماندن بر سر عهدی که با وطن و نظام دارند را یادآور شوند.