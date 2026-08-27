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همزمان با هفته دولت و با حضور معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۶ طرح پزشکی و درمانی در مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس گفت: با بهره برداری از این طرحها دو دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته، دو دستگاه اکسیژن ساز و دو دستگاه آمبولانس به این مجموعه درمانی افزوده شد.
سعید کاشانی افزود: برای اجرای این طرحها با مشارکت خیران و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۵۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت: با بهرهبرداری از دو دستگاه جدید آنژیوگرافی، ظرفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران افزایش یافته و کیفیت خدمات درمانی در استان هرمزگان ارتقا مییابد.
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در بازدید از بیمارستانهای در حال ساخت دربندرعباس بر تسریع در تکمیل و راهاندازی این مراکز درمانی تأکید کرد.
سید سجاد رضوی افزود: در حال حاضر بیماران اورژانسی بعلت تکمیل ظرفیت تختها، گاهی برای انتقال به بخشهای بستری منتظر خالی شدن تخت میمانند و راهاندازی هرچه سریعتر بخشهای در حال ساخت میتواند به افزایش ظرفیت درمانی و کاهش این مشکل کمک کند.
وی گفت: برای راهاندازی بیمارستانهای جدید، علاوه بر تأمین تجهیزات، موضوع تأمین نیروی انسانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
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وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نیروهای بومی گفت: آموزش و پذیرش نیروهای پرستاری در دانشگاههای هرمزگان میتواند با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانهای جدید را از میان نیروهای بومی، مشکلات مربوط به اسکان و رفتوآمد کارکنان را کاهش دهد.
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به پیگیری برای راهاندازی دستگاه سنگشکن کلیه در مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس گفت: با توجه به آماده بودن فضای مورد نیاز، پیشبینی میشود این دستگاه در دو ماه آینده راهاندازی و به بهرهبرداری برسد.