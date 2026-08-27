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رقابتهای بزرگ آزاد رینگی کیک بوکسینگ کشور در بخش آقایان، پس از برگزاری سه روز مسابقات بانوان، در کرمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،حدود هزار ورزشکار، مربی و سرپرست در بخش آقایان حضور دارند و ورزشکاران ردههای جوانان و بزرگسالان در استایلهای لوکیک و کیکبوکسینگ و در حدود ۱۸ وزن با یکدیگر رقابت میکنند.
نفرات برتر این مسابقات در مسیر انتخاب برای حضور در لیگ کیکبوکسینگ کشور قرار میگیرند و برای نخستینبار در این رقابتها، کمربند قهرمانی فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی به قهرمانان اهدا میشود.
از دیگر ویژگیهای این دوره، اهدای کمربند قهرمانی فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی به نفرات برتر است؛ کمربندی که برای نخستینبار در این رقابتها به قهرمانان اهدا میشود.