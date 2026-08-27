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آیین کلنگزنی طرح ۲۱۸ واحدی نهضت ملی مسکن در زمینی به مساحت ۲.۲ هکتار در منطقه شینآباد شهرستان پیرانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بمناسبت هفته دولت، آیین کلنگزنی طرح ۲۱۸ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در منطقه شینآباد شهرستان پیرانشهر برگزار شد.
این طرح در زمینی به مساحت ۲.۲ هکتار و در قالب ۵۲ قطعه اجرا خواهد شد و در مجموع ۲۱۸ واحد مسکونی را شامل میشود.
طرح ۲۱۸ واحدی شینآباد نیز یکی از طرحهای مهم حوزه مسکن شهرستان پیرانشهر محسوب میشود که با آغاز عملیات اجرایی آن، روند ساخت واحدهای مسکونی وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح اظهار کرد: طرح مطالعاتی شهر پیرانشهر به عنوان نخستین شهر کشور با رویکرد نوین که در ۲ مرحله در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی شده، به تصویب این شورا رسیده و از سوی وزیر راه و شهرسازی نیز ابلاغ شده است.
پیمان آرامون افزود: در این مطالعات، تمامی سطوح خدمات شهری مورد پیشبینی قرار گرفته و برای رفع محدودیتهای موجود در تامین زمین نهضت ملی مسکن پیرانشهر نیز ۹۰ هکتار زمین مصوبه اصلی را دریافت کرده است.