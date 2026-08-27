پخش زنده
امروز: -
مسابقات ترایاتلون منقطع قهرمانی کشور بانوان در ردههای جوانان، امید و بزرگسالان، به میزبانی هیأت آذربایجان غربی برگزار شد.
در بخش انفرادی رده بزرگسالان، نسیم ایزدپناه نماینده شایسته خراسان رضوی با عملکردی درخشان موفق شد عنوان سوم کشور و نشان برنز این رقابتها را به دست آورد.
همچنین تیم خراسان رضوی در رده امید با کسب عنوان نایبقهرمانی کشور، بر سکوی دوم ایستاد.
در رده بزرگسالان نیز تیم خراسان رضوی با عملکردی قدرتمند موفق شد عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کند.
مسابقات ترایاتلون قهرمانی بانوان کشور،سوم شهریور در شهر سیلوانه برگزار شد.