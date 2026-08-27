درخشش بانوان خراسان رضوی در مسابقات ترای‌اتلون قهرمانی کشور

مسابقات ترای‌اتلون منقطع قهرمانی کشور بانوان در رده‌های جوانان، امید و بزرگسالان، به میزبانی هیأت آذربایجان غربی برگزار شد.