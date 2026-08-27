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وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به استان بوشهر با حضور در منطقه عسلویه از مجتمعهای پتروشیمی آسیبدیده در جنگ رمضان بازدید کرد و در جریان روند بازسازی و فعالیت این واحدهای صنعتی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعلی مدنیزاده و هیئت همراه بامداد امروز با هدف بازدید از صنایع آسیبدیده، طرح های صنعتی و طرحهای سرمایهگذاری استان بوشهر وارد عسلویه شدند و مورد استقبال استاندار بوشهر، نماینده مردم بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفتند.
وزیر اقتصاد در ساعات نخست حضور خود در منطقه عسلویه از شرکتهای «مبین انرژی خلیجفارس» و «پتروشیمی جم» بازدید کرد و مدیران عامل این دو مجموعه، گزارشی از میزان خسارات واردشده و روند بازسازی مجتمعها ارائه کردند.
شرکت مبین انرژی خلیجفارس از جمله واحدهای فعال صنعت پتروشیمی است که در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده است. این شرکت بهعنوان تولیدکننده سرویسهای جانبی، وظیفه تأمین آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای فشرده و همچنین تصفیه پسابهای صنعتی مجتمعهای پتروشیمی منطقه پارس جنوبی را بر عهده دارد.
همچنین وزیر اقتصاد از شرکت پتروشیمی جم، یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، بازدید کرد. این مجتمع که در منطقه ویژه پتروشیمی پارس در عسلویه احداث شده است، عمدتاً در زمینه تولید الفینها و پلیاتیلنهای سبک خطی و سنگین فعالیت دارد.
مدنیزاده در ادامه سفر خود از یک طرح سرمایهگذاری خارجی با ظرفیت تولید روزانه یک میلیون لیتر بنزین نیز بازدید خواهد کرد.
آغاز عملیات بارگیری سکوی مسکونی Q۴ میدان نفتی رشادت بر روی شناور با حضور وزیر اقتصاد، از دیگر برنامههای این سفر است.
افتتاح کارخانه تولید پارچه در شهرک صنعتی شماره ۲ بوشهر، حضور در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامهریزی استان بوشهر و بازدید از گمرک و زیرساختهای بندری منطقه آزاد بوشهر از دیگر برنامههای وزیر امور اقتصادی و دارایی در این سفر یکروزه اعلام شده است.
همچنین افتتاح نیروگاه ۳۳ مگاواتی خورشیدی و بازدید از یک شرکت تولید زیتون در منطقه آزاد بوشهر در دستور کار سفر وزیر اقتصاد به این استان قرار دارد.