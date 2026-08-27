به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی با اشاره به تداوم اجتماعات مردمی با محوریت مساجد افزود: به نظر می‌رسد این حضور و اجتماعات از همان نگاه و رهنمودی سرچشمه می‌گیرد که رهبر معظم انقلاب درباره نقش مردم در مقاطع حساس مطرح کرده‌اند اینکه ملتی که در بزنگاه‌های تاریخی به میدان می‌آید و سرنوشت خود را رقم می‌زند.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا افزود: دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد خستگی و دلسردی، مردم را از حضور در صحنه منصرف کنند، اما تجربه نشان داده است که حضور مردم خود یکی از عوامل مهم حفظ وحدت و انسجام جامعه است.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات مردمی تصریح کرد: وقتی مردم با سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کنار یکدیگر حضور پیدا می‌کنند، این اجتماع به یک ظرفیت بزرگ برای وحدت تبدیل می‌شود. امروز مردم با وجود مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی، نشان داده‌اند که در مسائل اساسی کشور و دفاع از عزت و استقلال ایران، وحدت و همبستگی خود را حفظ می‌کنند.

حجت الاسلام گواهی ادامه داد: نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این اجتماعات با مشارکت و همراهی خود مردم اداره می‌شود و این مسئله نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و همدلی مردم است. نمونه‌های فراوانی از کمک‌های مردمی دیده می‌شود. مردم هر آنچه در توان دارند در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند و همین رفتارها سرمایه اجتماعی ارزشمندی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید از این ظرفیت اجتماعی به بهترین شکل استفاده کنند، گفت: وقتی مردم، نیروهای مسلح، مسئولان و سایر دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تصویر روشنی از وحدت ملی شکل می‌گیرد. این فرصت نباید نادیده گرفته شود و مسئولان باید در کنار مردم حضور مؤثر و صمیمی داشته باشند. ملت ایران در حوادث اخیر نشان داد که برخلاف محاسبات دشمن، فشار و تهدید موجب فروپاشی اجتماعی نمی‌شود. حضور مردم در کنار نیروهای مسلح و دیگر ارکان کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ آرامش، انسجام و اقتدار ملی بوده است.

وی با اشاره به نقش مساجد در تقویت این انسجام اجتماعی افزود: مسجد از دیرباز محل اجتماع، همدلی و پیوند مردم بوده است و امروز نیز می‌تواند بستری برای تبیین درست مسائل، تقویت امید اجتماعی و حفظ ارتباط میان مردم و مجموعه‌های فرهنگی و دینی باشد.آنچه اهمیت دارد این است که مردم در برابر فضاسازی‌ها و تلاش‌هایی که برای ایجاد اختلاف و دلسردی صورت می‌گیرد، هوشیار باشند و اجازه ندهند سرمایه ارزشمند وحدت و همدلی آسیب ببیند.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت: مردم ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که در لحظات حساس، پای کشور و آرمان‌های خود می‌ایستند. استمرار این روحیه، در کنار نقش‌آفرینی مساجد و حضور مسئولان در میان مردم، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت ملی و عبور عزتمندانه از چالش‌های پیش‌رو باشد.