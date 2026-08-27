مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی از افتتاح و بهره برداری ۸ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی استان همزمان با هفته دولت خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد دیناری گفت: همزمان با هفته دولت، ۸ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی به بهره‌برداری می‌رسد که این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در قالب طرح‌های احداثی و تبدیلی اجرا شده‌اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی افزود: این طرح‌ها شامل ۴ اقامتگاه بوم‌گردی، یک دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و ۳ کارگاه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی است که با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تقویت فعالیت‌های صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در استان اجرا شده‌اند.

دیناری ادامه داد: از مجموع ۸ طرح آماده بهره برداری، ۷ طرح در شهرستان شیروان و یک طرح در شهرستان بجنورد قرار دارند و بخش خصوصی نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری و اجرای این طرح‌ها بر عهده داشته است.

وی میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای اجرای این طرح‌ها را حدود ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون حدود ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز برای اجرای این طرح‌ها پرداخت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی با اشاره به آثار اقتصادی و اشتغال‌زایی این طرح‌ها تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، برای ۳۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد که در کنار توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی، می‌تواند به رونق اقتصادی و تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی در شهرستان‌های استان کمک کند.

دیناری همچنین از افزایش ظرفیت اقامتی استان خبر داد و گفت: با افتتاح این طرح‌ها، ۲۵ اتاق و ۲۶۰ تخت به ظرفیت رسمی اقامتی خراسان شمالی افزوده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی است و تلاش می‌کنیم با تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، زمینه توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان‌های مختلف استان را فراهم کنیم.