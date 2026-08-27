به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداردرسفر یک روزه خود به بویین میاندشت از برخی طرح های اقتصادی وگردشگری این شهرستان بازدید وازنزدیک در جریان مسائل ومشکلات این حوزه ها قرار گرفت.

معاون استاندار از منطقه گردشگری سرچشمه افوس ،اردوگاه گردشگری روستای آغچه،ومحل طرح گردشگری روستای نوغان بازدید کردوگفت: شهرستان بویین میاندشت ظرفیت های بسیارخوبی ازنظر گردشگری دارد به همین خاطر ازهرگونه سرمایه گذاری در این حوزه استقبال وحمایت خواهیم کرد.

کوروش خسروی همچنین از کارگاه فرآوری موسیر در ناحیه صنعتی داشکسن ویک واحد تولیدی درحال ساخت نیز بازدید کرد.

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