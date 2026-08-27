در حکمی از سوی رئیس فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران، مربی شهرستان بروجن به عنوان سرپرست کمیته دانش‌آموزی و استعدادیابی این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، با حکم حسین خیری‌نیا، رئیس فدراسیون، «دکتر حسین حیدری» سکان هدایت کمیته دانش‌آموزی و استعدادیابی فدراسیون اسکیت را بر عهده گرفت.

حسین حیدری از مربیان و مدیران باسابقه این رشته ورزشی است که در کارنامه حرفه‌ای خود عناوینی همچون سرمربی و سرپرست اسبق تیم ملی اسکیت سرعت ایران و مسئولیت اسبق کمیته مربیان انجمن سرعت را به ثبت رسانده است.

وی علاوه بر حضور در میادین قهرمانی و ملی، در عرصه علمی و دانشگاهی نیز به عنوان مدرس دانشگاه و مؤلف و مترجم چندین عنوان کتاب در حوزه روان‌شناسی ورزشی فعالیت دارد و از نخبگان ورزشی شهرستان بروجن و استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.