کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تا ظهر وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز و بعدازظهر وزش باد جنوب غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

پیش بینی وزش باد جنوب غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز، ۵ شهریور

پیش بینی وزش باد جنوب غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز، ۵ شهریور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز بعدازظهر و شب تداوم ناپایداری جوی در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و ارتفاعات غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در برخی از نقاط که شرایط بارش فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: امروز وضعیت دریا کمی مواج خواهد شد و توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی برای تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

او افزود: از لحاظ دمایی از امروز تا اوایل هفته آینده بتدریج افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.