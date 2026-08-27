مردم دیار مادستان هر شب با میدان داری، برای دفاع از ایرانِ عزیز با دیگر ایرانیان یکدِل و یکصدا هستند.

نمایش شکوهِ اتحاد و اقتدار پایتخت تاریخ و تمدن

نمایش شکوهِ اتحاد و اقتدار پایتخت تاریخ و تمدن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم استان همدان باز هم با حضور در سر قرار شبانه، سنگر خیابان‌ها را حفظ کردند و پای ایمان راسخشان به آرمان‌های انقلاب و نظام مُهر تأیید زدند.

اهالی مادستان در این شب‌ها با حضور در قرار‌های خودجوش و برنامه‌های میدانی، حمایت قاطع خود را از امنیت و اقتدار ایران اسلامی به اثبات رساندند.

این موج حضور، نشان‌دهنده عزم راسخ شهروندان برای دفاع از ارزش‌های انقلابی و منافع ملی است.

به روشنی می‌توان دریافت که وحدت و همبستگی اجتماعی، همچنان در رأس اولویت‌های رفتاری مردم قرار دارد و آنان با مشارکت فعال خود، این باور را به تصویر کشیده‌اند.