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مردم دیار مادستان هر شب با میدان داری، برای دفاع از ایرانِ عزیز با دیگر ایرانیان یکدِل و یکصدا هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم استان همدان باز هم با حضور در سر قرار شبانه، سنگر خیابانها را حفظ کردند و پای ایمان راسخشان به آرمانهای انقلاب و نظام مُهر تأیید زدند.
اهالی مادستان در این شبها با حضور در قرارهای خودجوش و برنامههای میدانی، حمایت قاطع خود را از امنیت و اقتدار ایران اسلامی به اثبات رساندند.
این موج حضور، نشاندهنده عزم راسخ شهروندان برای دفاع از ارزشهای انقلابی و منافع ملی است.
به روشنی میتوان دریافت که وحدت و همبستگی اجتماعی، همچنان در رأس اولویتهای رفتاری مردم قرار دارد و آنان با مشارکت فعال خود، این باور را به تصویر کشیدهاند.