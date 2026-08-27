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فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از کشف ۲ دستگاه ماینر فاقد مجوز به ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ حجتالله عطایی گفت: در پی رصد اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی، فردی که در یکی از روستاهای اطراف فاروج اقدام به راهاندازی دستگاههای ماینر غیرمجاز برای استخراج رمزارز کرده بود، شناسایی شد.
وی با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی قضائی و با همکاری اداره برق شهرستان، از منزل متهم بازرسی کردند، افزود: در این بازرسی ۲ دستگاه ماینر فاقد مجوز به ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال کشف و ضبط و یک متهم نیز دستگیر شد.