تأمین ۸ درصد سرم و آمپول کشور در فارس
با فعالیت ۲۰۰۰ داروساز در فارس ۸ درصد سرم و آمپول کشور در این استان تامین می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استان فارس با وجود سهم محدود در تولید داروهای شیمیایی، با تولید سالانه ۱۸ میلیون عدد بطری سرم و ۱۷ میلیون عدد آمپول ۸ درصد از نیاز کل کشور را در این بخش استراتژیک تأمین میکند.
همزمان با پنجم شهریورماه و روز داروسازی، دکتر خشنود، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر ۲ هزار داروساز در سطح استان فارس و در ۱۲۰۰ داروخانه مشغول به خدمترسانی به بیماران هستند.
وی با اشاره به جایگاه صنعت داروسازی در سطح ملی افزود: بیش از ۲۰۰ کارخانه داروسازی در گستره کشور فعال هستند که علیرغم آسیبها و فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم، امروز با تمام توان و خطوط فعال تولید، بهعنوان تکیهگاه اصلی نظام سلامت کشور عمل میکنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به ظرفیتهای استان فارس تصریح کرد: اگرچه سهم استان در تولید داروهای شیمیایی چشمگیر نیست، اما در تولید محصولات حیاتی نظیر سرم و آمپول، توانستهایم سهمی ۸ درصدی از نیاز درمانی کشور را به خود اختصاص دهیم.
در همین راستا، محمدی، مسئول فنی شرکت داروسازی شیرازسرم، پیرامون ظرفیتهای این مجموعه صنعتی گفت: این کارخانه سالیانه ۱۸ میلیون بطری سرم و ۱۷ میلیون عدد انواع آمپول تولید و روانه بازار مصرف میکند که معادل ۸ درصد کل تولید سرم و آمپول کشور است.
وی تأکید کرد: حتی چالشها و فشارهای مقطعی نیز نتوانست چرخ تولید را در کارخانه سرمسازی شیراز متوقف کند و خطوط تولید این مجموعه بدون وقفه به کار خود ادامه دادهاند.
دکتر خشنود در بخش پایانی سخنان خود به چالشهای ساختاری این حوزه اشاره کرد و گفت: مسیر تولید دارو هموار نیست؛ نوسانات و افزایش قیمتها، کمبودهای مقطعی در برخی اقلام دارویی و پدیده شوم قاچاق و تقلب از مهمترین چالشهایی است که بدنه صنعت داروسازی و بیماران را با مشکل مواجه کرده و عبور از این موانع نیازمند تدبیر و حمایت همهجانبه مسئولان است.